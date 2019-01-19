Налог для иностранных туристов введут на Бали

Налог для иностранных туристов в размере 10 долларов планируют ввести на Бали. Деньги пойдут на улучшение экологии и сохранение культурного наследия острова. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение местного парламента.
Как сообщает издание The Straits Times со ссылкой на заявление губернатора Ваян Костера, сейчас власти Бали обсуждают вопрос о формах оплаты. Есть два возможных варианта: либо налог будут сразу включать в стоимость билетов, либо он будет взиматься непосредственно по прибытию на остров.
В последние годы на Бали идет активная борьба с растущим объемом пластиковых отходов на пляжах и в водах. Ежедневно на Бали производится около 3800 тонн отходов, из которых только 60 процентов попадают на свалки. В прошлом году администрация острова даже запретила использование пластиковых пакетов и одноразовой пластиковой посуды
Предполагается, что туристический налог позволит сократить количество пластмассовых отходов на 70 процентов в течение года.
Бали – не единственное туристическое направление, где взимается налог с путешественников. С января 2019 года Япония начала собирать налог на выезд в размере 1000 иен (12,40 долларов США) с туристов для финансирования своей туристической инфраструктуры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.