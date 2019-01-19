Налог для иностранных туристов введут на Бали

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Налог для иностранных туристов в размере 10 долларов планируют ввести на Бали. Деньги пойдут на улучшение экологии и сохранение культурного наследия острова. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение местного парламента.

Как сообщает издание The Straits Times со ссылкой на заявление губернатора Ваян Костера, сейчас власти Бали обсуждают вопрос о формах оплаты. Есть два возможных варианта: либо налог будут сразу включать в стоимость билетов, либо он будет взиматься непосредственно по прибытию на остров.

В последние годы на Бали идет активная борьба с растущим объемом пластиковых отходов на пляжах и в водах. Ежедневно на Бали производится около 3800 тонн отходов, из которых только 60 процентов попадают на свалки.

В прошлом году администрация острова даже запретила использование пластиковых пакетов и одноразовой пластиковой посуды

Предполагается, что туристический налог позволит сократить количество пластмассовых отходов на 70 процентов в течение года.

Бали – не единственное туристическое направление, где взимается налог с путешественников. С января 2019 года Япония начала собирать налог на выезд в размере 1000 иен (12,40 долларов США) с туристов для финансирования своей туристической инфраструктуры.