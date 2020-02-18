Граждане Евросоюза стали чаще приезжать в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане стран – членов Евросоюза стали чаще посещать Россию. В 2019 году в РФ побывало на 41,5 тысячи человек больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает RT.

По данным пограничной службы ФСБ России, за минувший год в страну приехали 4,75 миллиона граждан ЕС. Наибольший интерес зафиксировали среди жителей Финляндии – в силу близкого географического расположения в РФ въехали 938,6 тысячи человек.

В топ-3 по количеству туристов и приезжих также вошли Германия и Польша – 744,4 тысячи и 680,3 тысячи человек соответственно. Кроме того, выросло число поездок граждан стран Прибалтики – на 43 тысячи человек больше прибыли из Эстонии, на 10,8 тысячи из Литвы и на 10,1 тысячи из Латвии.

Цели визитов жителей Евросоюза разнятся. Чаще всего в 2019 году случались деловые поездки, на втором месте – туристические. Кроме того, востребованы частные визиты, рабочие и учебные.

По данным комитета по туризму Москвы, в столице России за 2019 год побывали 25 миллионов туристов. Их привлекают местные достопримечательности, а также масштабные тематические фестивали. Вклад данного направления в бюджет города составил 147 миллиардов рублей.

Что касается самих россиян, то осенью 2019 года они были наиболее заинтересованы в поездках в Германию, Турцию и Италию.

