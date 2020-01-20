Москву в 2019 году посетили 25 миллионов человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По данным комитета по туризму Москвы, столицу России в 2019 году посетили 25 миллионов туристов из России и из-за рубежа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Столичное ведомство, которое курирует туристическое направление города, наградило лучших журналистов, освещающих темы туризма и гостеприимства, на приеме в честь Дня российской печати. В итоговый перечень вошли представили восьми ведущих информагентств, печатных изданий и телеканалов.

"По предварительным данным, число туристов из России и из-за рубежа, посетивших Москву в 2019 году, составило 25 миллионов человек. Туристы со всего мира сегодня получают положительные впечатления и приобретают уникальный опыт, путешествуя в Москву, – отметила заместитель председателя комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая. – Сегодня вы способствуете созданию имиджа столицы, освещаете тему развития туризма Москвы. От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, легкого пера и реализации всех намеченных планов!"

Ранее сообщалось, что вклад туризма и городских мероприятий в бюджет Москвы за 2019 год составил 147 миллиардов рублей. Увеличилось как количество приезжающих в столицу РФ иностранцев, так и объем расходов туристов – за тот же период он превысил 1 триллион рублей.

