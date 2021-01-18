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Австралия не планирует открывать границы для туристов в 2021 году, несмотря на кампанию по вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи.

Он предположил, что на протяжении большей части этого года в стране сохранятся существенные пограничные ограничения.

По словам Мерфи, сейчас власти не могут быть уверены в том, что вакцинация предотвратит передачу вируса.

"Вероятно, что карантин продлится еще какое-то время", – цитирует его "Интерфакс".

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител. Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.

