Жителям регионов России расскажут о туризме в Москве

В российских регионах представят туристические возможности столицы в серии презентаций (Road show) "Добро пожаловать в Москву". На этих мероприятиях перед жителями "глубинки" выступят представители московских туроператоров и гостиниц.
Road show проводится при поддержке комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы. В его рамках состоятся мероприятия в 25 городах юга России, Поволжья и Сибири. Первый тур презентаций пройдет 24 сентября в Краснодаре, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор фирмы "Интерс" (компании, выигравшей тендер на организацию road show) Татьяна Козловская отметила, что в мероприятиях примут участие более двадцати туроператоров и гостиниц, подготовивших для жителей регионов финансово доступные программы.
"Для российских туристов цены очень привлекательные. Два дня проживания в Москве с экскурсионной программой стоят от 2 тысяч рублей. Три дня - от 3 тысяч и так далее. Чем богаче экскурсионная программа, тем выше получаются цены. Конечно, музеи и объекты показа дороги для регионов, но комитет по туризму много делает, чтобы турпродукт стал доступным", - рассказала Козловская.
Глава комитета по туризму и гостиничному хозяйству правительства Москвы Сергей Шпилько считает, что в Москве сейчас много музеев и интересных событий, сделавших город привлекательным для российских и зарубежных туристов.
"Даже я каждую свободную минуту трачу на то, чтобы познакомиться с новыми объектами показа. Я знаю, каким спросом пользуются музеи шоколада, ледникового периода, автомобилей, кукол. Новые музеи сильно украсили город", - подчеркнул глава комитета.
По мнению Сергея Шпилько, Москва привлекательна еще и тем, что здесь самая динамичная в Европе ночная жизнь. "И это не только клубы, дискотеки и кинотеатры. Где вы в мире видели, чтобы книжные магазины работали ночью?" - отметил он.
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