Четыре альпиниста из Москвы попали под камнепад в Приэльбрусье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Четыре альпиниста из Москвы попали под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, двое из них получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Группа московских туристов попала под камнепад в ущелье Адыр-Су на высоте около трех тысяч метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 20:30 по московскому времени.

По предварительной информации, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина сломала ногу. Пострадавших отправились спасать четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Отмечается, что это уже вторая операция в Кабардино-Балкарии 17 июля. Ранее в Черекском районе сорвался альпинист. На его поиски тоже отправились спасатели.