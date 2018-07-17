Четыре альпиниста из Москвы попали под камнепад в Приэльбрусье

17 июля, 23:25
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Четыре альпиниста из Москвы попали под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, двое из них получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
Группа московских туристов попала под камнепад в ущелье Адыр-Су на высоте около трех тысяч метров. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 20:30 по московскому времени.
По предварительной информации, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина сломала ногу. Пострадавших отправились спасать четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
Отмечается, что это уже вторая операция в Кабардино-Балкарии 17 июля. Ранее в Черекском районе сорвался альпинист. На его поиски тоже отправились спасатели.
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