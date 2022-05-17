Москва 24: специалисты расскажут, где провести летний отпуск

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18 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Летний сезон: где будут отдыхать россияне?".

О выгодных туристических направлениях расскажут:



директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко;

вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по туризму Юрий Барзыкин (онлайн);

вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Ольга Санаева (онлайн);

член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Наталья Обыденнова.

Смотрите прямую трансляцию 18 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.