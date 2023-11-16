Москва 24: представители власти расскажут о начале горнолыжного сезона в России

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20 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в России.

О графике открытия горнолыжных трасс в регионах России, курортном разнообразии для лыжников и сноубордистов и многом другом расскажут:



глава Республики Алтай Олег Хорохордин;

министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;

министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев;

министр туризма Кузбасса Елена Латышенко;

председатель Комитета туризма Мурманской области Александр Елисеев;

заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислам Шаваев;

председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;

президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;

директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталья Белякова.

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Смотрите прямую трансляцию 20 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.