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16 ноября, 14:35

События

Москва 24: представители власти расскажут о начале горнолыжного сезона в России

Фото: depositphotos/Ipatov

20 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию горнолыжного сезона в России.

О графике открытия горнолыжных трасс в регионах России, курортном разнообразии для лыжников и сноубордистов и многом другом расскажут:

  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
  • министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;
  • министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев;
  • министр туризма Кузбасса Елена Латышенко;
  • председатель Комитета туризма Мурманской области Александр Елисеев;
  • заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислам Шаваев;
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди;
  • президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков;
  • директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталья Белякова.

Смотрите прямую трансляцию 20 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

туризмпресс-конференция
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