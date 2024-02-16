Эксперт рассказала о деталях отдыха на пляжах Занзибара

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Туристам, посещающим пляжи танзанийского архипелага Занзибар, стоит скачать карту приливов и отливов. Такой совет дала тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

Она объяснила, что на Занзибаре есть два подходящих для отдыха пляжа – Нунгви и Кендва – где существует много отелей. Эксперт призвала на рассматривать другие места, так как россияне рискуют столкнуться там с грязью и плохой инфраструктурой.

Однако в целом почти все пляжи на архипелаге белоснежные, а вода чистая, подчеркнула она. Тем не менее стоит помнить, что береговая линия здесь отличается от привычной нам, так как песок упирается в каменные глыбы с растениями.



"Даже на этих популярных пляжах приливы и отливы достигают того, что если отойти 50 метров в сторону и начнется прилив, то может затопить всю береговую линию и станет невозможным дойти до отеля, придется обходить через весь город", – предупредила она.

До этого Ансталь подчеркивала, что Танзания все чаще привлекает россиян, желающих отдохнуть в экзотическом месте. Блогер поместила страну на первое место в тематическом списке, подчеркнув красоту природы.

По ее словам, Танзания является одной из самых культурно разнообразных стран мира, а также там действует достаточное количество разных отелей.



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