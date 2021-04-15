Около 50 тыс россиян находятся в Турции по линии туроператоров

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько туристов из России в данный момент отдыхают на курортах Турции и Танзании. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в Турции сейчас находятся 50 тысяч россиян, а в Танзании около 4 тысяч.

"Что касается текущей ситуации с возвращением наших граждан из Турции и Танзании: наша ключевая задача, чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами", – отметила Догузова.

Она добавила, что сейчас все оставшиеся туристы планово возвращаются домой.

Кроме того, Ростуризм старается отслеживать ситуацию и в случае каких-либо затруднений примет все необходимые оперативные решения.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.