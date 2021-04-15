В АТОР рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию

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Жители РФ, вероятно, смогут вернуться в Испанию в конце лета или начале осени. Об этом сообщает АТОР.

По словам исполнительного директора Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро, за период пандемии коронавируса туристический поток из РФ в Барселону, как и в Испанию в целом, снизился более чем на 90%. Однако в настоящее время ситуация улучшается. Так, если в апреле минувшего года Москву и этот испанский город связывал всего один рейс в неделю, то в апреле 2021 года – уже 13.

Муро отметил, что Испания готова принимать иностранцев, но для этого должны быть выполнены несколько условий. Речь идет о вакцинации 70% местного населения, внедрении "зеленых паспортов", признании различных документов, которые выдают третьим странам, а также улучшении эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что всем вакцинированным от коронавируса туристам будет разрешен въезд в Исландию. Речь идет о вакцинах, сертифицированных Европейским медицинским агентством.