АТОР назвала самые дешевые туры на море на ближайшие дни

Стоимость туров на Красное море с вылетом 18–20 января начинается от 52 тысяч рублей на двоих. А вот путевка к островам Карибского бассейна может обойтись в 127 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эксперты утверждают, что стартовые цены по всем зимних пляжным направлениям с вылетом в конце недели по-прежнему остаются рекордно низкими.

Дешевле всего спонтанным путешественникам обойдется поездка в Иорданию. На тур можно потратить около 45 тысяч рублей на двоих. Вторую строчку рейтинга занимают ОАЭ со средним показателем в 55,5 тысячи рублей. Замыкает тройку Израиль, за который можно отдать 66,9 тысячи рублей.

Среди дешевых направлений также оказались Таиланд стоимостью в 77,6 тысячи рублей и Шри-Ланка (79,8 тысячи рублей).

Кроме того, в список попали Индия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Мексика, Куба, Доминикана и Мальдивы.

Рейтинг направлений составлялся с учетом стоимости тура на двоих взрослых, авиаперелета туда и обратно, трансфера, медстраховки, размещения продолжительностью 10–11 ночей и питания в зависимости от программы тура.

Тем временем жители столицы уже начали бронировать туры и авиабилеты на летний отпуск. Многие хотят сэкономить, пока цены не пошли в рост.