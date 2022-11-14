Москва 24: специалисты расскажут о туристических направлениях Северного Кавказа

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15 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.

О новых зимних маршрутах для туристов, единых стандартах кавказского гостеприимства, горнолыжных курортах и санаториях Северного Кавказа будут рассказывать:



заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто;

генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев;

первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;

председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди;

министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков;

министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;

министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов;

министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев;

министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев;

председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев;

председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Ацамаз Дзарахохов;

председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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