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16:57

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Москва 24: специалисты расскажут о туристических направлениях Северного Кавказа

Фото: depositphotos/Gorilla

15 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.

О новых зимних маршрутах для туристов, единых стандартах кавказского гостеприимства, горнолыжных курортах и санаториях Северного Кавказа будут рассказывать:

  • заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто;
  • генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
  • председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди;
  • министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков;
  • министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;
  • министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов;
  • министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев;
  • министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев;
  • председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев;
  • председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Ацамаз Дзарахохов;
  • председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

туризмрегионыпресс-конференция

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