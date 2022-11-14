16:57События
Москва 24: специалисты расскажут о туристических направлениях Северного Кавказа
Фото: depositphotos/Gorilla
15 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.
О новых зимних маршрутах для туристов, единых стандартах кавказского гостеприимства, горнолыжных курортах и санаториях Северного Кавказа будут рассказывать:
- заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто;
- генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев;
- председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди;
- министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков;
- министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев;
- министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов;
- министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев;
- министр туризма и курортов Ставропольского края Александр Сысоев;
- председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев;
- председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Ацамаз Дзарахохов;
- председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.
Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!