Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам летнего отдыха россиян

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13 сентября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Итоги летнего отдыха россиян".

Насколько изменились туристические предпочтения россиян по сравнению с прошлым годом? Какие тренды преобладают в детском отдыхе? Возможны ли заграничные поездки в условиях санкций? Как развивается внутренний туризм в России? На эти и другие вопросы ответит директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Смотрите трансляцию 13 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.