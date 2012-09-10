Еще одна туристическая компания приостановила работу

Туристическая компания "Глобал-Тревел Интернешнл" (сеть турагентств Global Club) заявила о приостановке деятельности из-за финансовых проблем.

По вопросам возврата денежных средств через страховую компанию клиенты могут обращаться в московский офис, расположенный по адресу Большая Бронная, д. 23, стр. 1, говорится в сообщении на сайте фирмы.

Как сообщила РИА Новости глава пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, сотрудничающие с сетью турагентства уже получили подобные письма от руководства Global Club.

"В понедельник мы получили письма от турагентств, входящих в сеть. В них говорится о том, что компания Global Club заявила о невозможности выполнения финансовых обязательств по уже оплаченным заявкам и просит агентства повторно оплатить туры напрямую туроператорам, минуя центр бронирования компании. Ростуризм уже направил официальные запросы владельцам компании Global Club. Сейчас мы разбираемся, сколько человек могло пострадать в этой ситуации", – сказала она.

По словам Щегольковой, входящая в состав Global Club туроператорская компания находится в федеральном реестре туроператоров и имеет финансовую гарантию на сумму 30 миллионов рублей. Причем новый договор страхования с компанией "Югория" вступил в силу в субботу, 8 сентября.