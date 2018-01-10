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Москва 24

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Общество

10 января, 19:14

Мосгортур организовал зимний отдых для 850 детей-сирот

туризм соцзащита дети

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Мосгортур на зимних каникулах организовал отдых 850 детей-сирот на базах отдыха Подмосковья, Черноморского побережья и Средней полосы России.

Последняя группа детей из 75 человек вернулась в Москву из Удмуртии 10 января. В организации отдыха участвовали московские вожатые, имеющие большой опыт работы с сиротами. С ними на смене работали воспитатели и социальные педагоги детдомов и центров помощи семье и детям, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Специально для отдыха детей-сирот адаптировали три программы: "Снежное королевство. Борьба за трон" для детей 7–17 лет, "Сто зимних дел" для детей 3–7 лет и "Страна улыбок" для ребят от 18 лет и старше. В загородных лагерях дети праздновали Новый год и Рождество. Для них проводили представления, экскурсии, шоу мыльных пузырей и другие мероприятия. Ребятам также раздавали подарки от Деда Мороза.

К середине декабря 2017 года москвичи подали около 60 тысяч заявлений на льготные путевки для летнего отдыха детей. Из них 26 тысяч заявлений подано для совместного отдыха, 33 тысячи – для индивидуального отдыха в детском лагере и 56 заявлений для молодежного отдыха. Выбор лагери и времени отдыха будет доступен с 7 по 21 февраля.

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