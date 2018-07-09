В АТОР прокомментировали смену вывесок работающих под брендом "Натали Турс" агентств

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески.

Компании переходят под франшизы крупных и более известных брендов, которые не считаются проблемными. Часть офисов таких агентств временно закрывается, но затем открывается в фирменном стиле иных брендов.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции Москва FM отметила, что это инициатива самих агентств. "Головной офис никуда не делся. Но в неоднозначном состоянии сейчас репутация компании "Натали Турс". А агентствам нужно дальше работать", – пояснила она.

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески

Ломидзе добавила, что они не были неотъемлемой частью юридического холдинга "Натали Турс" – это только франчайзинг. Агентства понимают, что под этим брендом продажи могут быть не слишком успешными, и поэтому хотят дистанцироваться.

"Турагентство – это как магазин. Магазин может продавать продукты разных туроператоров", – уточнила директор АТОР.

"Натали Турс" аннулировала все поездки с 4 июля по 30 сентября. 5 июля компания начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании уже направили 800 тысяч рублей.

Клиентам "Натали Турс" должны вернуть деньги за оплаченные туры. Однако в самих турагентствах пока не могут назвать точные сроки возврата.