В АТОР прокомментировали смену вывесок работающих под брендом "Натали Турс" агентств

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески.
Компании переходят под франшизы крупных и более известных брендов, которые не считаются проблемными. Часть офисов таких агентств временно закрывается, но затем открывается в фирменном стиле иных брендов.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции Москва FM отметила, что это инициатива самих агентств. "Головной офис никуда не делся. Но в неоднозначном состоянии сейчас репутация компании "Натали Турс". А агентствам нужно дальше работать", – пояснила она.
Ломидзе добавила, что они не были неотъемлемой частью юридического холдинга "Натали Турс" – это только франчайзинг. Агентства понимают, что под этим брендом продажи могут быть не слишком успешными, и поэтому хотят дистанцироваться.
"Турагентство – это как магазин. Магазин может продавать продукты разных туроператоров", – уточнила директор АТОР.
"Натали Турс" аннулировала все поездки с 4 июля по 30 сентября. 5 июля компания начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании уже направили 800 тысяч рублей.
Клиентам "Натали Турс" должны вернуть деньги за оплаченные туры. Однако в самих турагентствах пока не могут назвать точные сроки возврата.
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