Россияне в 2018 году смогут посетить без виз 110 стран

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Россия расположилась на 48-м месте в ежегодном Индексе паспортов. В 2018 году россияне могут посетить без виз 110 стран.

Эту строчку наша страна разделила с Молдавией и Черногорией. В прошлом же году у россиян без виз был доступ к 106 странам, в 2016 – к 105, сообщает пресс-служба компании Henley & Partners.

Украина в этом году вытеснила Россию с первого места в рейтинге среди стран СНГ, заняв 44-е место. Страна улучшила свои показатели благодаря получению безвизового доступа в Шенгенскую зону в 2017 году.

Лидером рейтинга стала Германия. Граждане этого государства в 2018 году могут съездить в 177 стран мира без виз, что на одну страну больше, чем в 2016 году. Следом за Германией идет Сингапур – 176 стран. Третью позицию с показателем в 175 стран разделили восемь государств: Дания, Норвегия, Франция, Япония, Швеция, Италия, Финляндия, Великобритания. Последняя строчка в Индексе паспортов досталась Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 государства.