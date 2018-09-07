DANKO исключат из реестра туроператоров в ближайшее время

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ростуризм примет решение об исключении DANKO из реестра туроператоров в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", проект приказа уже подготовлен. Его направили на подпись главе Ростуризма Олегу Сафонову.

Ранее туроператор DANKO объявил о приостановке деятельности с 7 сентября по 5 октября. В компании это решение объяснили сложной ситуацией на рынке туристических услуг.

Все туры, которые должны были начаться 8 сентября и позже, будут аннулированы. Клиенты, забронировавшие и оплатившие путевки в DANKO, смогут получить компенсации в АО "ЕРВ Туристическое Страхование", где туроператор застрахован на общую сумму 50 миллионов рублей.

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