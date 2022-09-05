Правительство России установит правила возврата за туры, которые отменили после 24 февраля

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Владимир Путин дал поручение правительству внести в законодательство предписания, позволяющие установить критерии исполнения, изменения или расторжения договоров об осуществлении услуг, заключенных туроператорами до 24 февраля. Документ будет готов до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: <...> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на предоставление правительству РФ полномочия устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договоров о реализации туристского продукта, заключенных до 24 февраля 2022 года, туроператорами либо турагентами, реализующими туристский продукт, сформированный туроператорами, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта", – указано в тексте поручения.
Поручение было дано после заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие прошло 18 июля.
Ранее жителям России рассказали о законах, которые вступят в силу с 1 сентября. Например, теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не пожелает предоставить личную информацию. Кроме того, будет предусматриваться дополнительная защита потребителей.
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