Гостям фестиваля "Пасхальный дар" предложат 28 экскурсий

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Познавательные прогулки по городу подготовили для гостей фестиваля "Пасхальный дар". Участники проекта "Гуляем по Москве" расскажут экскурсантам про столичные храмы и монастыри, а также о выдающихся людях, чья судьба связана с памятниками культуры и архитектуры.
Экскурсии начнутся до открытия фестиваля "Пасхальный дар", всего будет 28 прогулок. Первая пройдет 5 апреля. Посещение мероприятий бесплатно, но нужна предварительная запись на сайте проекта-организатора. В среднем экскурсия займет от полутора до двух часов.
Участники экскурсии "Ямская верста Андроникова монастыря" 7 апреля смогут посмотреть на знаменитую часовню "Проща", посетят Спасо-Андроников монастырь и попробуют разгадать загадку иконописца Андрея Рублева.
Прогулка, рассказывающая о множестве тайн и загадок московского подворья Троице-Сергиевой лавры, пройдет 13 апреля.
Сказки дворца Юсуповых и прогулка по волшебному саду, где Александр Пушкин увидел кота ученого, пройдет 14 апреля. Она называется "Огородная слобода: от города Земляного до города Белого". Участникам также расскажут о не сохранившейся до наших дней церкви Харитона Исповедника, располагавшейся неподалеку от Чистых прудов.
Новодевичий монастырь окажется в центре внимания экскурсии под названием "Сквозь Девичье Поле" 8 и 15 апреля. Там же пойдет речь о медиках Николае Пирогове и Иване Сеченове. Участникам покажут чертежи уникальной крыши архитектора Владимира Шухова.
Также во время пасхального фестиваля можно будет отправиться на литературные, музыкальные и театральные прогулки. Полный список экскурсий и их расписание можно посмотреть здесь.
Кроме того, на площадках пасхального фестиваля можно будет попробовать 30 видов куличей и праздничных кексов. Среди них не только традиционные рецепты, но и вариации с кедровыми орехами и еловой щепой из Сибири, куличи с сухофруктами и грецким орехом и кексы с инжиром. Запить угощение можно будет морсами, монастырским безалкогольным сбитнем и квасом.
Кроме того, гости смогут купить яйца из шоколада ручной работы. Красиво украшенные куриные, перепелиные, цесариные и даже страусиные яйца представят на Кузнецком мосту. Последние весят более килограмма. В качестве лакомств припасена ванильная пасха с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем или засахаренной сиренью, а также пирожки из творожного теста.
На площади Революции для гостей приготовят пончики с финиковым медом, кленовым сиропом и цукатами, куличи с сухофруктами и грецкими орехами и пасхальные медовые пряники. Если хочется поесть досыта, то можно будет заказать пасхальный хлебчик с телятиной и кислым молоком или утиную похлебку в каравае. Кроме того, поесть можно будет тушеную капусту с мюнхенскими колбасками.
Напитки по старинным рецептам предложат на Манежной площади и в Камергерском переулке. В меню безалкогольная медовуха, медово-лимонная сыта и монастырский взвар (густой компот из сухофруктов). В качестве угощения на этих площадках приготовят итальянские куличи, пасхальную яблочную шарлотку, а также ореховый десерт с халвой.
"Пасхальный дар" начнется в столице с 7 апреля. К празднику в городе испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов. Они появятся в столичных продуктовых магазинах после 2 апреля.
Сообщалось также, что городские улицы во время Пасхи украсят около 150 арт-объектов. Среди них будут статуи кроликов, большие пасхальные яйца и оформленные к празднику деревья.
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