Названы самые популярные курорты у российских холостяков

Курорты Крыма и Сочи вошли в первую тройку по популярности у мужчин, путешествующих в одиночку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В ТОП-10 вошли Ялта, Феодосия, Сочи, Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.

По данным сервиса, мужчины бронируют себе отдых на период от семи до десяти ночей и тратят на аренду жилья от двух тысяч рублей в сутки в Евпатории до 2,8 тысячи рублей в Ялте.

Эксперты также составили список самых недорогих и популярных курортов Крыма и Краснодарского края для отдыха в начале ноября. По данным аналитиков, самым большим спросом у туристов в ноябрьские праздники пользуются Ялта, Феодосия, Севастополь, Алушта, Евпатория, Судак, Мисхор, Саки и Николаевка.

Среди курортов Краснодарского края самыми популярными стали Туапсе, Сочи, Анапа, Красная Поляна, Геленджик, Ейск, Дивноморское, Кабардинка, Новороссийск и Архипо-Осиповка.

В Крыму отдыхающие бронируют номера в отелях на период от 5 до 12 дней, в среднем аренда жилья обходится им от 1,3 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Бюджетнее всего можно отдохнуть в Феодосии, Судаке и Николаевке. Там одна ночь проживания обойдется в 1,3 тысячи рублей.