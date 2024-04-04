04 апреля, 17:40Туризм
Цифровые паспорта отелей создадут в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Цифровые паспорта средств размещения создадут в России. Благодаря им туристы смогут получить достоверную информацию об отелях и оставить обратную связь, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника.
"Порой люди едут в отель, ожидая, что там будет бассейн, а его нет. Должен быть стандарт", – заявил руководитель федеральной службы.
По словам Скрыпника, люди должны знать, что их ждет в гостинице или отеле. По приезде гостям должны предоставить условия, которые изначально были заявлены.
Скрыпник рассказал, что цифровой паспорт будет содержать сведения, подтвержденные при классификации: категорию, вид отеля, его номерной фонд, услуги, цифровые копии документов, адрес, юридические данные, сайт и контакты.
Глава ведомства отметил, что в паспорт планируется включить:
- информацию о наличии услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- перечень вещей, которые в обязательном порядке будут в выбранном номере;
- список минимального обязательного набора услуг;
- отличительные признаки гостиницы.
Также пользователи смогут оставить обратную связь о работе отеля, прочитать отзывы о гостинице и участвовать в опросах, заключил Скрыпник.
Ранее вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии в 2024 году. Во втором полугодии планируется запустить сервис в пилотном режиме.
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