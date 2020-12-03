В туристический ГОСТ предложили внести понятие глэмпинга

Фото: facebook.com/glampingutrish

Общенациональный союз индустрии гостеприимства предлагает внести в ГОСТ о туристских услугах понятие "глэмпинг". Соответствующая инициатива была направлена в Технический комитет "Услуги в сфере гостеприимства" Росстандарта, сообщает News.ru.

В турсообществе считают, что реализация данной идеи позволит создать условия развития современной инфраструктуры. Кроме того, положительное решение нужно для формирования новых предложений и услуг для потребителя, выбирающего глэмпинг.

По словам исполнительного директора и вице-президента ОСИГ Алексея Волкова, интерес к глэмпингам среди путешественников довольно большой. Однако все еще нет единого понятийного аппарата, формального определения понятия "глэмпинг" и нормативного правового акта, который будет регулировать люксовые кемпинги, сказал он.

Как подчеркнул Волков, требуется ввести определение глэмпинга в новый законопроект по автотуризму.

Глэмпинг представляет собой разновидность кемпинга, сочетая комфорт гостиницы с возможностью отдохнуть на природе.

Ранее говорилось, что российские дороги планируют адаптировать для любителей автотуризма. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в условиях пандемии коронавируса все больше людей предпочитают передвигаться на личном транспорте.