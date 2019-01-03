АТОР рассказала, сколько россияне тратили на путевки в 2018 году

Россияне в среднем тратили на туристические путевки в 2018 году 50-60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщает Агентство "Москва".
Обычно столько стоили бюджетные недельные туры по России или зарубежным странам с отдыхом в отелях три-четыре звезды и с минимумом дополнительных услуг и экскурсий. Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Краснодарский край и Турцию за 25-30 тысяч рублей.
В АТОР рассказали, что по итогам года наблюдается тенденция перехода среднего потребительского сегмента в бюджетный. При этом люксовый сегмент практически не меняется. Совокупный объем путешественников остался примерно на уровне прошлого года.
По оценке туроператоров, чаще всего на Новый год жители России едут в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Крым. При этом жители столицы традиционно любят ездить в Питер.
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