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08:15

АТОР рассказала, сколько россияне тратили на путевки в 2018 году

туризм

08:15

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Фото: depositphotos/mars58

Россияне в среднем тратили на туристические путевки в 2018 году 50-60 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщает Агентство "Москва".

Обычно столько стоили бюджетные недельные туры по России или зарубежным странам с отдыхом в отелях три-четыре звезды и с минимумом дополнительных услуг и экскурсий. Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Краснодарский край и Турцию за 25-30 тысяч рублей.

В АТОР рассказали, что по итогам года наблюдается тенденция перехода среднего потребительского сегмента в бюджетный. При этом люксовый сегмент практически не меняется. Совокупный объем путешественников остался примерно на уровне прошлого года.

По оценке туроператоров, чаще всего на Новый год жители России едут в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Крым. При этом жители столицы традиционно любят ездить в Питер.

туризм

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