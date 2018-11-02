Ростуризм исключил из федерального реестра еще одного туроператора

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Из единого федерального реестра туроператоров исключили компанию "Волжские путешествия +". Она прекратила свою деятельность на рынке туриндустрии, сообщает ТАСС.

"В этой связи, решением (приказом) Ростуризма сведения об ООО "Волжские путешествия +" исключены из единого федерального реестра туроператоров на основании статьи ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", – говорится в сообщении Ростуризма.

31 октября "Волжские путешествия +" уведомили Ростуризм о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Для туристов наступил страховой случай для выплат, говорится в сообщении Федерального агентства по туризму.

Ранее федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило "РоссТур" из реестра туроператоров. Приказ ведомства начал действовать с 16 октября. Для клиентов "РоссТура", которые пострадали от действий туроператора, 16 октября "наступил страховой случай", сообщила пресс-служба Ростуризма.

Таким образом, турист или другой заказчик туристского продукта имеет право предъявить АО "ЕРВ Туристическое Страхование" требование о выплате страхового возмещения в письменном виде.

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