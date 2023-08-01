Москва 24: представитель АТОР расскажет, где отдыхают россияне в 2023 году

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2 августа в ТАСС состоится пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

Майя Ломидзе расскажет о предварительных результатах летнего туристического сезона и предпочтениях россиян при выборе мест для осеннего отдыха в 2023 году.

Смотрите прямую трансляцию 2 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.