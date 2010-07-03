Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде

Власти Таиланда решили ввести страховую комиссию для своих туристов, сообщает сайт "Комсомольской правды". Теперь путешественникам придется заплатить 20 бат с человека, или 40 российских рублей.
Оплату нужно будет произвести в иммиграционных отделениях в аэропортах страны. Страховые взносы будут направлены в Таиландский фонд содействия туризму для покрытия несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Например, в случае смерти туриста, обязательное страхование путешествий обеспечит до миллиона бат.
Власти считают, что это сделает Таиланд более безопасным и привлекательным для путешественников. В настоящее время заканчивается разработка соответствующей правовой базы, вскоре вопрос будет передан на рассмотрение кабинета министров.
Таиланд может ввести принудительную страховку для туристов в 2019 году
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.