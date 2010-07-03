Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде

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Власти Таиланда решили ввести страховую комиссию для своих туристов, сообщает сайт "Комсомольской правды". Теперь путешественникам придется заплатить 20 бат с человека, или 40 российских рублей.

Оплату нужно будет произвести в иммиграционных отделениях в аэропортах страны. Страховые взносы будут направлены в Таиландский фонд содействия туризму для покрытия несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Например, в случае смерти туриста, обязательное страхование путешествий обеспечит до миллиона бат.

Власти считают, что это сделает Таиланд более безопасным и привлекательным для путешественников. В настоящее время заканчивается разработка соответствующей правовой базы, вскоре вопрос будет передан на рассмотрение кабинета министров.