Москва 24: специалисты расскажут, каким будет туризм в условиях санкций

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2 марта в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Туризм в условиях санкций: что ждет россиян?"

Что делать туристам, которые оказались на курортах в период закрытия аэропортов? Какие направления доступны сейчас и как будут осуществляться авиаперевозки? На эти и другие вопросы ответят:



директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко;

вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин;

представители Росавиации.

Смотрите прямую трансляцию 2 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.