Московский турист погиб в горах Ингушетии

Турист из Москвы Максим Маланчук погиб в горах Ингушетии, его тело достали только в ночь на 31 мая.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по республике, спасателям удалось вынести тело из труднодоступного района Цей-Лоам в сельское поселение Армхи.

Восхождение на место гибели туриста, его поиск и транспортировка заняли более 8 часов. Тело Максима находится в морге города Назрань, его родственники извещены о случившемся.