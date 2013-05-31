Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 12:16

Туризм

Московский турист погиб в горах Ингушетии

Турист из Москвы Максим Маланчук погиб в горах Ингушетии, его тело достали только в ночь на 31 мая.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС по республике, спасателям удалось вынести тело из труднодоступного района Цей-Лоам в сельское поселение Армхи.

Восхождение на место гибели туриста, его поиск и транспортировка заняли более 8 часов. Тело Максима находится в морге города Назрань, его родственники извещены о случившемся.

