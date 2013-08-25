Не выходившие на связь столичные туристы нашлись на Байкале

Не выходившие на связь туристы на Байкале нашлись

Не выходившие на связь столичные туристы, отправившиеся на Байкал, нашлись. Они не давали о себе знать из-за плохой связи.

Они ходят по маршруту, просто у них нет связи, и они являются не зарегистрированной тургруппой", - сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Напомним, сегодня появились сообщения, что на Байкале пропали четверо туристов из Москвы. Они ушли в поход и не выходили на связь уже около 20 дней.