25 августа 2013, 21:29

Туризм

Не выходившие на связь столичные туристы нашлись на Байкале

Не выходившие на связь столичные туристы, отправившиеся на Байкал, нашлись. Они не давали о себе знать из-за плохой связи.

Они ходят по маршруту, просто у них нет связи, и они являются не зарегистрированной тургруппой", - сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Напомним, сегодня появились сообщения, что на Байкале пропали четверо туристов из Москвы. Они ушли в поход и не выходили на связь уже около 20 дней.

туристы Иркутская область МВД России Байкал чп

