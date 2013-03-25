МЧС доставило в Москву из Таиланда недоношенного младенца

МЧС РФ доставило из Таиланда в Москву молодых супругов с преждевременно родившимся младенцем, а также двух заболевших россиян. Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме "Раменское" в понедельник в 00.30 по московскому времени.

Новорожденный Вадим Соколов появился на свет недоношенным во время туристической поездки его родителей. Ребенок больше месяца пробыл в больнице города Сирача, неподалеку от курорта Паттайя, где он родился. Вместе с младенцем в столицу спецрейсом доставлены его родители Анастасия и Александр Соколовы, проживающие в Сахалинской области.

Также МЧС доставило в Москву двоих заболевших в Таиланде граждан России. Житель Барнаула Иван Мартин 1982 года рождения несколько недель лечился в таиландской больнице от острого панкреатита. Вторая заболевшая — россиянка Татьяна Чайка 1990 года рождения.