22 марта 2013, 08:48Туризм
Состояние москвички, попавшей в ДТП с автобусом в Индии, стабильно
Состояние туристки из Москвы Марии Костеневской, попавшей в страшную аварию в Индии, оценивают как стабильное.
Напомним, ДТП произошло 19 марта в штате Махараштра на западе Индии.
Автобус, следовавший из Гоа в Мумбаи, потерял управление и рухнул с моста. Погибли 37 человек, выжили 17 пассажиров.
По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление на скользкой после дождя дороге, когда пытался обогнать другую машину.