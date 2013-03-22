Состояние москвички, попавшей в ДТП с автобусом в Индии, стабильно

Состояние попавшей в ДТП в Индии москвички оценивается как стабильное

Состояние туристки из Москвы Марии Костеневской, попавшей в страшную аварию в Индии, оценивают как стабильное.

Напомним, ДТП произошло 19 марта в штате Махараштра на западе Индии.

Автобус, следовавший из Гоа в Мумбаи, потерял управление и рухнул с моста. Погибли 37 человек, выжили 17 пассажиров.

По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление на скользкой после дождя дороге, когда пытался обогнать другую машину.