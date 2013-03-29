Форма поиска по сайту

29 марта 2013, 17:11

Спорт

Андрей Воронков стал новым тренером мужской волейбольной сборной

У мужской сборной России по волейболу новый тренер – Владимир Алекно сдал свой пост Андрею Воронкову.

Новый наставник был главным тренером кемеровского "Кузбасса", а затем перешел в новосибирский "Локомотив", который стал победителем Лиги Чемпионов – 2013.

Соответствующее решение приняла Всероссийская федерация волейбола. Сам Воронков заявил, что будет тренировать сборную бесплатно. "В этом нет ничего предосудительного, и думаю, что в этом плане тоже поддержу (практику Алекно)".

Владимир Алекно связал свою отставку с высокого поста проблемами со здоровьем и желанием сосредоточиться на тренировке казанского "Зенита", сообщает агентство "Р-Спорт".

