Леонид Кучук станет новым тренером московского "Локомотива"

У столичного футбольного клуба "Локомотив" появится новый тренер. Им станет Леонид Кучук, бывший наставник краснодарской "Кубани".

Об этом заявил в своем Twitter футбольный агент Алексей Сафонов. Кучук заменит на этом посту Славена Билича. При этом хорват покинет свое место без компенсации, якобы прописанной в договоре с "Локомотивом", пишет "Интерфакс".

"Красно-зеленые" в чемпионате России сезона 2012/2013 заняли девятую строчку, при этом "Кубань" – пятую. Руководство "Локомотива" признало игру клуба неудовлетворительной.