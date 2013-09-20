Форма поиска по сайту

20 сентября 2013

Капитан сборной России по пляжному футболу пропустит чемпионат мира

Капитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов пропустит весь чемпионат мира из-за травмы. Игрок получил траву в первом матче национальной команды на мировом первенстве.

По словам Леонова, врачи диагностировали у него травму приводящей мышцы, и вероятность успешного восстановления к решающим матчам турнира очень мало, сообщает "Р-Спорт".

В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Японии со счетом 4:1. Турнир проходит на Таити.

Леонов отметил, что надеется принять участие в розыгрыше Межконтинентального Кубка, который состоится в ноябре.

