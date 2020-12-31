Последствия ледяного дождя устранили в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэродромная служба столичного аэропорта Домодедово устранила наледь на взлетно-посадочных полосах. Все авиарейсы были возобновлены, заявил телеканалу "Россия 24" представитель воздушной гавани Александр Власов.

"Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления", – сообщил Власов. По словам представителя московского аэропорта, вылеты и прилеты возобновили с обеих взлетно-посадочных полос.

В настоящий момент ситуация с авиарейсами стабилизируется, добавил пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Утром 31 декабря в столичных аэропортах задерживалось и отменялось почти 150 рейсов. Пресс-служба Домодедово уточняла, что ледяной дождь стал причиной сбоев в расписании.