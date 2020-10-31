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Транспорт

12:14

Новый железнодорожный вокзал построят в столице весной 2021 года

транспорт город строительство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице весной будущего года планируют построить железнодорожный вокзал на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Он строится на базе ТПУ "Черкизово", будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на Московском центральном кольце. Он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Вице-мэр подчеркнул, что на данный момент строится вестибюль с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

ТПУ "Черкизовская" объединит потоки пассажиров МЦК, метро и наземного транспорта. В его составе планируется построить многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с подземным двухуровневым паркингом на 1,3 тысячи машино-мест.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла "Выхино". Согласно проекту, будет комплексно реконструирован ТПУ "Выхино". Планируется постройка капитальных объектов общей площадью более 121 тысячи квадратных метров.

Где строят транспортно-пересадочные узлы

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