ЦОДД призвал велосипедистов переходить дорогу только пешком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил велосипедистов и пользователей самокатов переходить дорогу только пешком во избежание аварий. Предупреждение ЦОДД передает Агентство "Москва".

"В последнее время значительно увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов и пользователей самокатов. Во многом это происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения. Главное, о чем следует помнить пользователям велосипедов и самокатов: при приближении к пешеходному переходу необходимо остановиться, взять велосипед или самокат в руки и переходить дорогу только пешком", – заявил центр.

ЦОДД уточняет, что за четыре месяца 2019 года число ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, увеличилось на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Причем раненых при таких ДТП стало больше. Всех участников дорожного движения призвали соблюдать правила и следить за ситуацией на дороге.

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