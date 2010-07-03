Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

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На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод. Это вызвало сбой в движении пригородных и пассажирских поездов, говорится в сообщении пресс-службы магистрали.

На место происшествия направлены аварийно-восстановительные бригады. Поезда не ходят на участке Дмитров – Вербилки.

Из Москвы пригородные поезда сообщением до станций "Савелово" и "Дубна" временно будут выполнять рейсы до станции "Дмитров". В МЖД заверили, что железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы оперативно восстановить движение.