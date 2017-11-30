Детские площадки откроют на шести столичных вокзалах

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Детские площадки появятся на шести железнодорожных вокзалах столицы 4 декабря, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, пилотный проект для юных пассажиров стартовал этой весной на Ленинградском вокзале. "Опыт оказался успешным и получил много положительных отзывов и благодарностей пассажиров. 4 декабря детские площадки начнут также работать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах Москвы", − сказано в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули представители МЖД, весь инвентарь детских площадок изготовлен из безопасных и экологически чистых материалов, которые получили соответствующую сертификацию. В частности, для пола используют лишь мягкие и нескользящие покрытия.

Также отмечается, что 4 декабря в 14:00 на Павелецком вокзале пройдет детский праздник, на котором гостям представят новые игровые площадки в залах ожидания. "С детским тематическим городком (мини-вокзалом и мини-поездом, горками и каруселями) маленьких пассажиров познакомят аниматоры", − добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в 2018 работа по созданию детских игровых зон на вокзалах продолжится. В дальнейшем такие игровые площадки планируют открыть и на других крупнейших вокзалах России, в частности, на вокзалах Черноморского побережья, Санкт-Петербурга и Дальневосточного региона.