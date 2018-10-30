30 октября 2018, 09:48Город
"Якутия" запросила у Росавиации допразъяснение по ограничению международных полетов
Фото: wikimedia.org/Cp9asngf по лицензии CC BY-SA 3.0
Авиакомпания "Якутия" направила запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) для дополнительного разъяснения по ограничению полетов по международным направлениям, говорится на сайте авиаперевозчика.
Как уточняется, авиакомпания проинформирует пассажиров о решении властей об ограничении международных полетов после того, как Росавиация даст ответ.
Ранее сообщалось, что Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" выполнять международные рейсы.
Запрет начнет действовать с 5 ноября текущего года. Его снимут тогда, когда будут устранены все недостатки в работе компании.
Основанием для введения ограничения стали нарушения, в том числе недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800. Росавиация отметила, что этот самолет авиакомпании эксплуатировался без технического обслуживания.