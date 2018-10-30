"Якутия" запросила у Росавиации допразъяснение по ограничению международных полетов

Авиакомпания "Якутия" направила запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) для дополнительного разъяснения по ограничению полетов по международным направлениям, говорится на сайте авиаперевозчика.

Как уточняется, авиакомпания проинформирует пассажиров о решении властей об ограничении международных полетов после того, как Росавиация даст ответ.

Ранее сообщалось, что Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" выполнять международные рейсы.

Запрет начнет действовать с 5 ноября текущего года. Его снимут тогда, когда будут устранены все недостатки в работе компании.

Основанием для введения ограничения стали нарушения, в том числе недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800. Росавиация отметила, что этот самолет авиакомпании эксплуатировался без технического обслуживания.