30 октября 2018, 09:48

Город

"Якутия" запросила у Росавиации допразъяснение по ограничению международных полетов

Фото: wikimedia.org/Cp9asngf по лицензии CC BY-SA 3.0

Авиакомпания "Якутия" направила запрос в Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) для дополнительного разъяснения по ограничению полетов по международным направлениям, говорится на сайте авиаперевозчика.

Как уточняется, авиакомпания проинформирует пассажиров о решении властей об ограничении международных полетов после того, как Росавиация даст ответ.

Ранее сообщалось, что Росавиация запретила авиакомпании "Якутия" выполнять международные рейсы.

Запрет начнет действовать с 5 ноября текущего года. Его снимут тогда, когда будут устранены все недостатки в работе компании.

Основанием для введения ограничения стали нарушения, в том числе недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800. Росавиация отметила, что этот самолет авиакомпании эксплуатировался без технического обслуживания.

транспорт

