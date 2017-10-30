Движение автомобилистов России поддержало внесенные в ПДД изменения

Фото: ТАСС/Сергей Вдовин

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал разумными внесенные в ПДД изменения, согласно которым на перекрестках с круговым движением приоритет получают водители, движущиеся по кругу.

"По моему убеждению, движение по кругу – основное, а въезд из бокового проезда – это уже второстепенное", – цитирует Ольшанского RT.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда из бокового переулка нужно повернуть на широкую улицу. Ольшанский подчеркнул, что во время движения все, кто "имеет меньше прав, должны пропускать тех, у кого прав больше".

"Это тот редкий случай, когда автомобилисты будут союзниками того, кто подписал документ", – добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев подписал два постановления об изменениях в правилах дорожного движения. В частности, нововведения коснулись проезда при круговом движении. Теперь приоритет проезда получают те водители, которые двигаются по самому кругу. Въезжающие на круг должны будут уступить дорогу.

Подробнее о том, каким образом эти перемены затронут участников дорожного движения, читайте в нашем материале.