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04:47

Транспорт

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Тем не менее ограничения продолжают действовать в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Отмечается, что часть рейсов перенаправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Сергей Собянин рассказал, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет.

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