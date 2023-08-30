04:47Транспорт
Аэропорт Шереметьево возобновил работу
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Тем не менее ограничения продолжают действовать в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Отмечается, что часть рейсов перенаправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Сергей Собянин рассказал, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет.
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