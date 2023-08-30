Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Тем не менее ограничения продолжают действовать в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Отмечается, что часть рейсов перенаправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Сергей Собянин рассказал, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет.