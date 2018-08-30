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30 августа 2018, 11:29

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Прокуратура выяснит причины 12-часовой задержки рейса Симферополь – Москва

Фото: depositphotos/Nordroden

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проведет проверку и установит причины 12-часовой задержки рейса авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Симферополя в Москву. Инцидент произошел в ночь на 28 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о лицензировании и соблюдении прав пассажиров при задержке рейса "Аэрофлота" Симферополь – Москва, подчеркнули в ММТП. Уточняется, что авиакомпания задержала вылет из Симферополя на 12 часов. Для перевозки пассажиров предоставили резервное судно.
"При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", – цитирует сообщение ММТП Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что Следственный комитет России попросит арестовать дебошира с рейса Москва – Душанбе. 25-летний гражданин Таджикистана спровоцировал конфликт на борту воздушного судна, напал на бортпроводницу и объявил, что в самолете якобы заложена бомба. В результате борт был вынужден вернуться в аэропорт Жуковский.

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