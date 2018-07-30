Семь станций Филевской линии метро получат новый архитектурный облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый архитектурный облик получат семь станций Филевской линии метро в столице, проекты обновления платформ согласовали в Москомархитектуре. Работы пройдут на "Кунцевской", "Пионерской", "Филевском парке", "Багратионовской", "Фили", "Кутузовской" и "Студенческой".
"Капитальный ремонт участка "Кунцевская" – "Студенческая" проводится с учетом последних современных тенденций в мире строительства. На обновленных платформах появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение, информационные стелы и многое другое", – заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, изменится не только облик, но и безопасность, и комфорт наземных станций ветки.
Архитекторы вдохновлялись названиями станций. На "Кутузовской" уже сейчас есть панно, посвященные Отечественной войне 1812 года, с портретами прославленных полководцев и солдат. Университетским наукам и дисциплинам посвятили тематические панно на станции метро "Студенческая", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Например, микроскоп символизирует биологию, греческая скульптура – философию, весы – юриспруденцию, маскарадные маски – театральное искусство, счеты – математику, а подъемный кран – строительство и инженерное дело", – рассказал Кузнецов.
На двух станциях появятся пано в стиле абстракционизма, они украсят "Багратионовскую" и "Пионерскую". Наземные вестибюли станций "Кунцевская", "Фили" и "Филевский парк" получат стеклянные фасады, на "Филях" прозрачными будут и стены на платформе.
О ходе ремонтных работ на линии рассказал первый замначальника метро, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов. По его словам на станциях меняют прослужившие почти 60 лет инженерные системы и навесы, фундамент сооружений укрепляют. "После завершения капремонта станции будут отвечать современным стандартам обслуживания и перевозки пассажиров", – добавил он.
Филевская линия – одна из старейших в столичном метро. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. Это единственная линия, большей частью проложенная по земле. Совокупная протяженность наземных участков составляет около восьми километров с 13 станциями. Все семь открытых станций, которым сейчас меняют облик, спроектировал архитектор Римидалв Погребной.
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