Компенсационные автобусы запустят на участке Рижского направления МЖД

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Компенсационные автобусы будут курсировать на участке Волоколамск − Шаховская Рижского направления МЖД 6 и 8 февраля. Их запустят в связи с сокращением маршрутов двух электропоездов, сообщили пресс-службе ЦППК.

Из-за путевых работ 6 и 8 февраля пришлось сократить маршруты двух электричек Рижского направления, пояснили в компании. Речь идет о пригородных поездах №6005 Москва − Шаховская и №6010 Шаховская − Москва на участке Волоколамск − Шаховская.

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами. Для проезда в них будет достаточно предъявить разовые билеты или абонементы ЦППК, уточнили в пресс-службе. Компания попросила пассажиров учитывать эти изменения, планируя свои поездки.