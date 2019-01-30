Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение электричек 30 января задерживается на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается, что пригородный поезд сообщением Москва – Александров совершил незапланированную остановку в районе станции "Софрино". К месту уже направляется вспомогательный локомотив. "Причина остановки электропоезда выясняется", – уточнили в МЖД.

В настоящее время железнодорожники делают все, чтобы как можно скорее восстановить график движения поездов. В пресс-службе компании извинились перед пассажирами за предоставленные неудобства.

По данным СМИ, электропоезд зацепил и повредил наземный пешеходный переход. В результате случившегося никто не пострадал.