МВД предложило привязать автономера к месту регистрации владельцев

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МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей. Проект документа разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как поясняется в документе, ставя автомобиль на учет, можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован его владелец. Согласно поправкам, новая процедура начнет действовать с августа следующего года.

Ранее стало известно, что ГИБДД также перестанет выдавать автомобильные номера. Подразделения Госавтоинспекции будут присваивать только комбинацию цифр и букв. Сами таблички с номерами автовладельцам нужно будет заказывать в частных фирмах.