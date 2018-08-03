Путин подписал закон о регистрации автомобилей в автосалонах

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Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию машин в автосалонах без посещения ГИБДД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает покупателям новых автомобилей право регистрировать их у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Этот закон уже одобрили в Федерации автовладельцев России и положительно оценили в "Движении автомобилистов".
Кроме того, по новому закону ГИБДД будет только назначать номер, а знаки владелец автомобиля будет получать самостоятельно. Все фирмы-изготовители будут включены в специальный реестр, а предельные тарифы разработает ФАС.
Сотрудники смогут проверять регистрационные данные, передавать документы в ГИБДД и даже изготавливать номера. Регистрация автомобиля у автодиллера будет платной.
При этом ГИБДД будет только присваивать сам номер – комбинацию из цифр и букв. Знаки, которые надо повесить на авто, выдадут в салоне.
Закон не отменяет и возможности зарегистрировать новый автомобиль по старинке, лично обратившись в ГИБДД. Заявление также можно подать в электронном виде.
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